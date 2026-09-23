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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

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AI Analyse

RBC Capital Markets

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

14:06 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
648,20 EUR -5,40 EUR -0,83%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Meta mit einem Kursziel von 770 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Social-Media- und Technologieriese habe auf der Connect-Konferenz eine gute Präsentation seines neuen KI-Agenten Muse vorgetragen und neue Partnerschaften mit großen Einzelhändlern wie Walmart und Best Buy angekündigt, schrieb Brad Erickson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zudem habe Meta eine deutlich schlankere VR-Brille sowie Muse Charm vorgestellt - ein handliches, sprachgesteuertes KI-Gerät mit nativer Muse-Integration./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Meta

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 770,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 744,10		 Abst. Kursziel*:
3,48%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 736,27		 Abst. Kursziel aktuell:
4,58%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 805,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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