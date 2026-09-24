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AI Analyse

UBS AG

HelloFresh Neutral

09:16 Uhr
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach gekappten Umsatz- und Gewinnzielen mit einem Kursziel von 3,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Schulanfangskampagne des Kochboxenlieferanten habe enttäuscht und zu dem gekürzten Ausblick geführt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. Vorhandene Bedenken bestätigten sich. Die Entwicklung werfe Fragen zum grundsätzlichen Umsatzpotenzial auf./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 20:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
3,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,59 €		 Abst. Kursziel*:
39,10%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,29%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:16 HelloFresh Neutral UBS AG
08:01 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 HelloFresh Verkaufen DZ BANK
21.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
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