HelloFresh Aktie
Marktkap. 424,29 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
AI Analyse
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 5 auf 3,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im zweiten Halbjahr müsse der Kochboxen- und Menulieferant beweisen, dass er das richtige Rezept zum Abbremsen des Umsatzrückgangs habe und womöglich wieder wachse, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dazu gehöre, neue Kunden zu akquirieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2,88 €
|Abst. Kursziel*:
21,49%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,19%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
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