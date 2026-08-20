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AI Analyse

Deutsche Bank AG

HelloFresh Hold

09:26 Uhr
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
2,89 EUR 0,02 EUR 0,80%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 5 auf 3,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im zweiten Halbjahr müsse der Kochboxen- und Menulieferant beweisen, dass er das richtige Rezept zum Abbremsen des Umsatzrückgangs habe und womöglich wieder wachse, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dazu gehöre, neue Kunden zu akquirieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Hold

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2,88 €		 Abst. Kursziel*:
21,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,19%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

09:26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 HelloFresh Neutral UBS AG
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