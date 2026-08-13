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AI Analyse

Barclays Capital

HelloFresh Underweight

08:01 Uhr
HelloFresh Underweight
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 4,40 auf 3,10 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Es stünden weiterhin Fragezeichen hinter der Umsatzentwicklung, schrieb Andrew Ross am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts. Die Erklärung für die Schwäche im Geschäft mit Fertigmenüs überzeugte ihn jedenfalls nicht ganz. Er schätzt, dass sich insbesondere die Investitionen ins Marketing nicht mehr so gut auszahlen. Die US-Daten für die Barclays-Kreditkarten sprächen im Juni und Juli für weiter maues Geschäft bei Fertigmenüs und Kochboxen. Ross ist auch mit Blick auf die mittelfristigen Barmittelzuflüsse skeptisch./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Underweight

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
3,10 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
3,40 €		 Abst. Kursziel*:
-8,74%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
3,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,12%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,59 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:01 HelloFresh Underweight Barclays Capital
13.08.26 HelloFresh Neutral UBS AG
13.08.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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