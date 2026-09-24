AXA Aktie
Marktkap. 88,83 Mrd. EURKGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AI Analyse
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Axa nach dem vorgestellten Dreijahresplan von 54 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Schwerpunkt liege auf der Beschleunigung des Wachstums ? vornehmlich getrieben durch eine verbesserte Kundenbindung und unterstützt durch KI, schrieb Ben Cohen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Anders als von ihm erhofft seien die Ausschüttungsziele aber unverändert geblieben. Er schraubte daher seine Erwartungen an die Aktienrückkäufe zurück, was sich negativ auf den erwarteten Gewinn je Aktie auswirke./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Outperform
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
43,97 €
|Abst. Kursziel*:
18,26%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
43,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,48%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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