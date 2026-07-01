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KWS SAAT Aktie

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72,90 EUR +0,30 EUR +0,41 %
STU
finanzen.net zero
KWS SAAT jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 2,4 Mrd. EUR

KGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
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WKN 707400

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ISIN DE0007074007

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Symbol KNKZF

Baader Bank

KWS SAAT SECo Add

14:26 Uhr
KWS SAAT SECo Add
Aktie in diesem Artikel
KWS SAAT SE & Co. KGaA
72,90 EUR 0,30 EUR 0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 78 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Mit Vylor, einer Abspaltung von Corteva, könnte ein reiner Saatguthersteller im vierten Quartal 2026 das Feld betreten und zum härtesten Kontrahenten für KWS Saat werden, schrieb Volker Bosse am Montag. Es dürfte sich für KWS wertsteigernd auswirken, wenn sich auch der Wert der Saatgut-Aktivitäten von Wettbewerbern transparenter darstellen lasse./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 11:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KWS Saat

Zusammenfassung: KWS SAAT Add

Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
72,80 €		 Abst. Kursziel*:
16,76%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
72,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,60%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

14:26 KWS SAAT Add Baader Bank
10.07.26 KWS SAAT Add Baader Bank
15.05.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
12.05.26 KWS SAAT Add Baader Bank
16.02.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
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Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Ziel für KWS Saat auf 85 Euro - 'Add'
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX fällt zum Start
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer
EQS Group Nachhaltigkeit beginnt beim Saatgut: KWS setzt Ziele bis 2035
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt am Mittag
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finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer
EQS Group Sustainability starts with the seed: KWS sets targets through 2035
EQS Group EQS-News: Financial Results for the First Nine Months of 2025/2026: KWS remains on track despite a challenging agricultural environment
EQS Group EQS-News: KWS publishes results for the first half 2025/2026 and updates forecast for the fiscal year
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, sell
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