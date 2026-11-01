Inditex Aktie
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Marktkap. 179,99 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Im Modeeinzelhandel auf dem europäischen Festland habe er zuletzt eine beschleunigte Verlagerung hin zum Online-Handel beobachtet, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Er hält es für möglich, dass die stärkeren Ketten die Erwartungen hinsichtlich Umsatz und Cashflow übertreffen, fürchtet jedoch aufgrund höherer Kosten und Werbeaktivitäten Margendruck in der Branche. Mit Blick auf die für 2. Dezember anstehenden Quartalszahlen von Inditex sieht Chamberlain seine Prognose für den Gewinn je Aktie leicht unter der Konsensschätzung./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 21:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Outperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
57,48 €
|Abst. Kursziel*:
9,60%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
58,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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