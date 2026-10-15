Inditex Aktie
Marktkap. 174 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Beim weltgrößten Modekonzern werde eine weiterhin erfolgreiche globale Expansion mit verschiedenen Konzepten langfristig entscheidend für die Einstufung der Aktie sein, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er verwies in diesem Zusammenhang auf seinen Besuch der ersten Bershka-Filiale in den USA und ist zuversichtlich hinsichtlich einer Ausweitung und Verbesserung des dortigen Massimo-Dutti-Angebots im Laufe der Zeit./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Outperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
54,90 €
|Abst. Kursziel*:
14,75%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
55,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,98%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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|Jefferies & Company Inc.
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