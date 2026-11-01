ING Group Aktie
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Marktkap. 80,68 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
AI Analyse
ING Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 35 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Namita Samtani passte die Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der niederländischen Bank an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Overweight
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,50 €
|Abst. Kursziel*:
23,66%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,79%
|
Analyst Name:
Namita Samtani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|12:46
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|12:46
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|12:46
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.10.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets