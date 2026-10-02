ING Group Aktie
Marktkap. 87,54 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
AI Analyse
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der niederländischen Großbank habe sie ihre Prognosen angepasst, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere hauptsächlich die jüngste Entwicklung der Zinsen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
29,40 €
|Abst. Kursziel*:
12,26%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
29,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,81%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
|09:16
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|02.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|ING Group Hold
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|12:11
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|20:16
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:16
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|ING Group Hold
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|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets