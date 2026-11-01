Roche Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 342,37 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN A424UK
ISIN CH1499059983
Symbol RHHVF
Roche Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Schweizer seien zuversichtlich, dass das Krebsmittel Giredestrant (US-Markenname Wilserdly) ihr bisher umsatzstärkstes Präparat werde, schrieb Trung Huynh am Sonntag im Nachgang einer Roadshow mit dem Finanzchef und dem Investor-Relations-Team in Kanada. Sie hätten einen Vergleich zum Antikörper Pembrolizumab von Merck & Co gezogen und seiner Dominanz beim PD-L1-Therapieansatz./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 17:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Outperform
|Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
400,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
397,90 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,53%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
378,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|12:06
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|12:06
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|12:06
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)