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Symbol RHHVF

UBS AG

Roche Buy

15:31 Uhr
Roche Buy
Aktie in diesem Artikel
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Franken belassen. Die Umsatzkennziffern des Pharmakonzerns für das dritte Quartal seien solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Buy

Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
376,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
390,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
-3,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
377,83 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

15:41 Roche Outperform RBC Capital Markets
15:31 Roche Buy UBS AG
14:41 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
12:41 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:21 Roche Buy Deutsche Bank AG
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