Roche Aktie
Marktkap. 338,12 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN A424UK
ISIN CH1499059983
Symbol RHHVF
Roche Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 376 Franken belassen. Die Umsatzkennziffern des Pharmakonzerns für das dritte Quartal seien solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Buy
|Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
376,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
390,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
-3,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
377,83 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|15:41
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|15:31
|Roche Buy
|UBS AG
|14:41
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|15:41
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|15:31
|Roche Buy
|UBS AG
|14:41
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|15:41
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|15:31
|Roche Buy
|UBS AG
|09:21
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)