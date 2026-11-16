RBC Capital Markets

Roche Outperform

08:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Trung Huynh sieht die überraschend frühe Zulassung von Giredestrant in Brustkrebs-Kombinationstherapie positiv für die Schweizer. Ende November stehe nun mit der Entscheidung über den Antrag aus der lidERA-Studie eine größere Patientengruppe im Frühstadium im Fokus./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:48 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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