Roche Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 348,43 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN A424UK
ISIN CH1499059983
Symbol RHHVF
Roche Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Trung Huynh sieht die überraschend frühe Zulassung von Giredestrant in Brustkrebs-Kombinationstherapie positiv für die Schweizer. Ende November stehe nun mit der Entscheidung über den Antrag aus der lidERA-Studie eine größere Patientengruppe im Frühstadium im Fokus./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 16:48 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Outperform
|Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
400,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
409,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,27%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
378,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Roche Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)