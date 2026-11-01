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Deutsche Bank AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

10:41 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
48,42 EUR 0,00 EUR 0,00%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die jüngsten Sorgen um die Verlangsamung beim Ausbau der KI-Rechenzentren-Infrastruktur hätten Halbleiterwerte schwer belastet, dabei wäre ein kurzfristig moderateres Tempo für die Ausrüster-Lieferkette nicht unbedingt schlecht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen am Rande der SEMICON Europa. Dann gewännen Zulieferer Zeit, ihre Engpässe in den Griff zu bekommen und Kapazitäten für die bereits prall gefüllten Auftragsbücher vorzubereiten./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,04 €		 Abst. Kursziel*:
95,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
94,13%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

10:41 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09.11.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
06.11.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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