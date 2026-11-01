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DZ BANK

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09:46 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Brenntag von 61 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. "Trotz Ergebniswachstums bleiben Nachfragevisibilität, Beschaffungskosten und Kapitalbindung belastend", schrieb Peter Spengler am Montag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die Risiken für Margen und Mittelzuflüsse überwögen nach seiner Einschätzung die operativen Fortschritte./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Verkaufen

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
58,16 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
58,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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