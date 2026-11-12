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INDUS Aktie

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Warburg Research

INDUS Buy

11:41 Uhr
INDUS Buy
Aktie in diesem Artikel
INDUS AG
33,20 EUR -2,35 EUR -6,61%
Charts| News| Analysen
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Indus Holding nach Zahlen von 53 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der Beteiligungsgesellschaft sei stark verlaufen, schrieb Felix Ellmann am Freitag. Der Ausblick auf das Gesamtjahr erscheine dagegen vorsichtig./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: INDUS Holding AG

Zusammenfassung: INDUS Buy

Unternehmen:
INDUS AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,95 €		 Abst. Kursziel*:
51,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,60%
Analyst Name:
Felix Ellmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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