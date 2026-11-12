Richemont Aktie
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Marktkap. 112,03 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 220 Franken auf "Outperform" belassen. Der Luxuskonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr die Erwartungen mit seinem operativen Gewinn (Ebit) um drei Prozent übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Freitag. Das Umsatzwachstum sei im zweiten Geschäftsquartal auf Konzernebene gesund gewesen - trotz leichter Verfehlung der Erwartungen im Schmuckbereich./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Outperform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
220,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
162,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
35,47%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
211,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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