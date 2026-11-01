GEA Aktie
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Marktkap. 11,75 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
AI Analyse
GEA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea mit Blick auf den angekündigten Führungswechsel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Mit dem überraschenden, vorzeitigen Abschied des Chefs Stefan Klebert auf eigenen Wunsch gehe Ende April der zentrale Protagonist für die Wiederbelebung des Anlagenbauers in den vergangenen Jahren, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Mit der Geschäftsentwicklung dürfte dies aber nichts zu tun haben, sondern nur mit persönlichen Gründen. Daher erwarte er auch keine Änderung der künftigen Unternehmensstrategie./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 10:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 10:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Outperform
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
73,70 €
|Abst. Kursziel*:
7,19%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
69,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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