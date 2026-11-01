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RBC Capital Markets

GEA Outperform

17:51 Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea mit Blick auf den angekündigten Führungswechsel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Mit dem überraschenden, vorzeitigen Abschied des Chefs Stefan Klebert auf eigenen Wunsch gehe Ende April der zentrale Protagonist für die Wiederbelebung des Anlagenbauers in den vergangenen Jahren, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Mit der Geschäftsentwicklung dürfte dies aber nichts zu tun haben, sondern nur mit persönlichen Gründen. Daher erwarte er auch keine Änderung der künftigen Unternehmensstrategie./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 10:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 10:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Outperform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
73,70 €		 Abst. Kursziel*:
7,19%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
69,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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