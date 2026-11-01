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AI Analyse

UBS AG

Merck Neutral

12:46 Uhr
Merck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Darmstädter sei "solide positiv", schrieb Matthew Weston am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Er lobte die operative Outperformance in allen Geschäftsbereichen. 2027 hält er aber weiterhin für ein Jahr mit etwas mehr Herausforderungen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Neutral

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
155,70 €		 Abst. Kursziel*:
-3,66%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
153,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,57%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
149,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

12:46 Merck Neutral UBS AG
04.11.26 Merck Neutral UBS AG
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19.10.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
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