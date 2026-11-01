JENOPTIK Aktie
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Marktkap. 2,13 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
AI Analyse
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. In den neuen Details zum dritten Quartal habe es keine Überraschungen gegeben, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand stütze die Prognose für das Geschäftsjahr 2027, die über den Markterwartungen liege./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,14 €
|Abst. Kursziel*:
37,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,21%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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