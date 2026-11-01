Warburg Research

JENOPTIK Buy

12:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. In den neuen Details zum dritten Quartal habe es keine Überraschungen gegeben, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand stütze die Prognose für das Geschäftsjahr 2027, die über den Markterwartungen liege./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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