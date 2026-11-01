freenet Aktie
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Marktkap. 2,76 Mrd. EURKGV 12,76 Div. Rendite 7,06%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
AI Analyse
freenet Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen mit einem Kursziel von 24,50 Euro auf "Neutral" belassen. Polo Tang sprach am Donnerstag von durchwachsenen Zahlen für das dritte Quartal. Die Papiere des Internet- und Mobilfunkkonzerns seien preiswert, die längerfristigen Aussichten seien aber auch fragwürdig./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: freenet
Zusammenfassung: freenet Neutral
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
24,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
24,26 €
|Abst. Kursziel*:
0,99%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
24,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,91%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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