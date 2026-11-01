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UBS AG

freenet Neutral

12:11 Uhr
freenet Neutral
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freenet AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen mit einem Kursziel von 24,50 Euro auf "Neutral" belassen. Polo Tang sprach am Donnerstag von durchwachsenen Zahlen für das dritte Quartal. Die Papiere des Internet- und Mobilfunkkonzerns seien preiswert, die längerfristigen Aussichten seien aber auch fragwürdig./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Neutral

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
24,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
24,26 €		 Abst. Kursziel*:
0,99%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
24,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,91%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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