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SMC Research

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Trotz eines etwas schwächeren dritten Quartals hat GESCO nach Darstellung von SMC-Research den Umsatz nach neun Monaten um 1 Prozent auf 368,3 Mio. Euro erhöht und den Nettogewinn um 30 Prozent auf 10,8 Mio. Euro gesteigert. Mit einem starken Schlussquartal soll die Jahresprognose erfüllt werden, die kürzlich in Bezug auf den Umsatz sogar noch angehoben wurde. SMC-Analyst Holger Steffen stuft die Aktie weiterhin als stark unterbewertet ein.

Das dritte Quartal von GESCO sei schwächer ausgefallen als im Vorjahr, was aber vor allem auf saisonale Effekte im Segment Industrial Assets & Infrastructure zurückzuführen sei. Dort werden in der Regel im ersten Halbjahr größere Aufträge akquiriert, die im zweiten Halbjahr ausgeliefert werden. Nachdem im Vorjahr die Auslieferungen bereits in Q3 angezogen gewesen seien, werden sie diesmal größtenteils im Schlussquartal abgewickelt.

Damit sei ein kräftiger Schlussspurt zu erwarten, mit dem GESCO die umsatzseitig nach einer Übernahme Anfang Oktober auf 525 bis 543 Mio. Euro angehobene Zielspanne erreichen und einen Gewinn zwischen 15 und 20 Mio. Euro erzielen wolle.

Die Analysten gehen jetzt davon aus, dass im laufenden Jahr ein Umsatz am unteren Ende des Korridors und ein Ergebnis in der Mitte der Guidance erzielt werden könne. Auf dieser Basis belaufe sich das KGV von GESCO aktuell auf sehr moderate 8,2.

Darin sehen die Analysten eine deutliche Unterbewertung, denn wertschöpfende Übernahmen und die systematische Weiterentwicklung der Gruppe mit GESCO Business System versprechen ein deutliches Aufwärtspotenzial für Umsatz und Gewinn auch in einem anhaltend schwierigen Umfeld.

Nach der Modellaktualisierung hat sich ihr Kursziel leicht auf 29,00 Euro reduziert, signalisiere aber weiterhin ein Verdopplungspotenzial für die Aktie. Die Analysten bekräftigen daher ihre Einstufung „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.11.2026 um 11:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 12.11.2026 um 10:45 Uhr fertiggestellt und am 12.11.2026 um 11:30 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/11/2026-11-12-SMC-Comment-GESCO_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Gesco Kaufen

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Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
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28,59 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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