GESCO: Endlich Rückenwind

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Die Aktie von GESCO wartet weiter auf eine größere Erholung. Dabei gibt es inzwischen gute Gründe für steigende Kurse.

Es ist im Getöse rund um die jüngsten Landtagswahlen ein bisschen untergegangen, dass sich die Aussichten für die deutsche Konjunktur im laufenden Jahr deutlich verbessert haben. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung schätzt das deutsche Wirtschaftswachstum für die aktuelle Periode inzwischen auf 1,3 Prozent – nach 0,6 Prozent bislang. Grund dafür sind u.a. überraschend starke Exporte.

Unterstützung für die Prognose

Das ist eine gute Nachricht für die Mittelstandsholding GESCO, denn das Exportgeschäft der Töchter – direkt oder indirekt über Kunden, die ihrerseits viele Waren exportieren – ist ein wichtiger Treiber für die Geschäftsentwicklung. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das zweite Halbjahr gut wird. Und das wiederum stützt in der Tendenz die Prognose des Managements, die eine Steigerung des Jahresgewinns von 9,9 Mio. Euro in 2025 auf 15 bis 20 Mio. Euro vorsieht.

Bewertung auf Schnäppchenniveau

Natürlich gibt es weiterhin makroökonomische Unsicherheitsfaktoren. Insbesondere der jüngste kräftige Ölpreisanstieg könnte den Auftrieb erneut dämpfen. Und dennoch: In Summe hat sich die Lage weiter verbessert, was der Aktienkurs von GESCO noch überhaupt nicht widerspiegelt. Da sich der Kurs immer noch in der Nähe der Mehrjahrestiefstände bewegt, beträgt das KGV zu einem Kurs von 14,35 Euro bei einem Gewinn in der Mitte der Zielspanne lediglich 8,5. Das könnte sich als attraktives Schnäppchen erweisen, wenn sich die Konjunkturerholung fortsetzt.

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Erstellung am 21.09.26 um 8:09 Uhr.

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