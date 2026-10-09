GESCO: Portfolio erweitert

Die GESCO SE erweitert ihr Beteiligungsportflio durch Kauf eines international breit aufgestellten Spezialmaschinenbauers. Der Analyst von GSC empfiehlt unverändert, die Aktie mit Kursziel 28,50 Euro zu kaufen.

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE den Spezialmaschinenbauer ARKU Maschinenbau GmbH übernommen und damit das Portfolio um einen Nischenplayer mit einer starken Marktposition und insbesondere auch einer breiten internationalen Präsenz erweitert. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe der Zukauf in den vergangenen Jahren EBIT-Margen zwischen 5,2 und 8,9 Prozent erwirtschaftet sowie über eine Eigenkapitalquote zum letzten Bilanzstichtag von 81,7 Prozent verfügt. Damit passe das im Rahmen einer Nachfolgeregelung übernommene Unternehmen, das für das Jahr 2026 einen Umsatz von über 50 Mio. Euro erwarte, laut Meinung des Analysten sehr gut in das GESCO-Portfolio. Zudem gehe GSC davon aus, dass die Gesellschaft gemeinsam mit dem an Bord bleibenden bisherigen Management in den kommenden Jahren erfolgreich weiterentwickelt werden könne. Vor dem Hintergrund der Erstkonsolidierung der ARKU zum 1. Oktober habe der GESCO-Vorstand die Guidance für 2026 umsatzseitig angehoben. Aufgrund von transaktionsbedingten Kosten und Einmaleffekten im aktuellen Geschäftsjahr werde unter dem Strich aber noch kein nennenswerter Ergebnisbeitrag erwartet. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 28,50 Euro und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.10.2026, 14:20 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 09.10.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

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