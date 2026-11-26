Eine Short-Attacke von Ningi Research hat die Deutz-Aktie kräftig unter Druck gesetzt, doch der Motorenbauer hält inzwischen Punkt für Punkt dagegen. Ein Blick auf die Bewertung des Kerngeschäfts lässt vermuten, dass sich der Leerverkäufer verkalkuliert haben könnte.

Die Attacke des Shortsellers Ningi Research hat die Deutz-Aktie kräftig durchgeschüttelt. Zeitweise verlor das Papier mehr als 17 Prozent an Wert. Inzwischen hat der Kölner Motorenbauer die Vorwürfe allerdings mit Nachdruck zurückgewiesen. Das könnte bald auch den Leerverkäufer in die Enge treiben, zumal der Kurs bereits erste Erholungstendenzen zeigt.

Schwere Vorwürfe

Im Mittelpunkt der Short-Attacke steht die 1,6 Mrd. Euro teure Übernahme des Rüstungsspezialisten FFG. Ningi bemängelt insbesondere, dass an der wichtigen Tochter FFG Industries ein ukrainischer Geschäftspartner mit 45 Prozent beteiligt ist, der zudem weitreichende Mitspracherechte besitzt. Dies sei den Aktionären nicht ausreichend offengelegt worden. Außerdem bezweifelt der Shortseller, dass Deutz die Gesellschaft vollständig konsolidieren darf. Dadurch könnten Umsatz, EBITDA und bilanziell ausgewiesene Liquidität deutlich niedriger ausfallen als bislang angenommen. Auch die hohe Bewertung von FFG und deren künftige Auftragsentwicklung werden angezweifelt.

Deutz kontert

Die Antwort von Deutz fiel allerdings deutlich aus. Die Minderheitsbeteiligung sei bei der Kaufpreisermittlung vollständig berücksichtigt und die Transaktion durch unabhängige Gutachter geprüft worden. Auch die Vollkonsolidierung werde von Wirtschaftsprüfern gestützt. Zudem hätten die Minderheitsgesellschafter der Übernahme ausdrücklich zugestimmt und auf entsprechende Sonderrechte verzichtet. Besonders bemerkenswert: Der Auftragsbestand von FFG sei inzwischen auf über 2,7 Mrd. Euro gestiegen. Für 2027 bestätigt Deutz daher einen Defense-Umsatz von mindestens 1 Mrd. Euro bei einer bereinigten EBITDA-Marge von mindestens 20 Prozent.

Fragwürdiger Bewertungsabschlag

Bleibt als einziger substanzieller Vorwurf noch die Frage, ob der Kaufpreis für FFG schlicht zu hoch war. Das lässt sich ohne tiefere Einblicke in die Bewertungsgutachten nur schwer beantworten. Fakt ist allerdings, dass das „Altgeschäft“ von Deutz unter Berücksichtigung der Übernahmefinanzierung heute sogar etwas niedriger bewertet wird als vor der Übernahme im Juli. Dabei verzeichnen die Kölner im laufenden Jahr eine dynamische Entwicklung. Nach neun Monaten stiegen Umsatz und bereinigtes EBIT um 11 bzw. 36 Prozent und auch der Auftragseingang um satte 30 Prozent. Insofern erscheint die aktuelle Bewertung von Deutz selbst dann günstig, wenn man einen Sicherheitsabschlag auf den Beteiligungswert von FFG vornehmen würde. Setzt sich diese Sichtweise auch an der Börse durch, könnte es bald eng werden für den Shortseller.

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Erstellung am 26.11.26 um 11:37 Uhr.

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