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Die Aktie von SGL Carbon hat nach einer Talfahrt wieder nach oben gedreht. Spielt der Markt mit, ist sogar noch mehr drin.

Nach dem starken Kursanstieg nach Bekanntgabe vorläufiger Neunmonatszahlen 2026 inklusive einer Zielanhebung ging es just mit der Vorlage der endgültigen Zahlen auch schon wieder abwärts für die Aktie von SGL Carbon. Neben „Sell on facts“ dürfte vorrangig der schwache Gesamtmarkt für die Kursrückgänge verantwortlich gewesen sein.

Korrektur endgültig abgeschlossen

Rückblende: Der starke Anstieg von Mitte September bis Mitte Oktober bescherte dem Papier ein neues Jahreshoch bei 5,65 Euro. Die sich anschließende Korrektur fand nicht wie erwartet an der Unterstützung bei rund 4,75 Euro ein Ende, sondern führte die Aktie bis auf knapp 4,20 Euro weiter nach unten. Hier verläuft jedoch der mittelfristige Aufwärtstrend und leicht oberhalb der Trendlinie drehte die Aktie wieder nach oben.

Unterstützung wird zum Widerstand

Das nächste Ziel der Aufwärtsbewegung könnte die vormalige Unterstützung bei gut 4,75/4,80 Euro sein. Möglicherweise ist dort aber noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Die untere und die obere Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrends bieten nämlich eine äußerst breite Handelsspanne von bis zu 50 Prozent. Innerhalb dieser Spanne befindet sich das Papier noch nahe am unteren Ende. Mit Rückenwind durch eine etwaige Jahresendrally könnte das Papier demnach wieder in höhere Regionen vorstoßen.

Fazit

SGL Carbon wird 2026 wohl schwarze Zahlen schreiben. Aufgrund deutlich verminderter Aufwendungen für Anpassungen im Konzern drehte das Konzernergebnis im Neunmonatszeitraum mit 32,2 Mio. Euro ins Plus. Die Spekulation, dass 2027 dann sogar mit positiven Ergebnisbeiträgen aus der Restrukturierung zu rechnen ist, kommt nicht von ungefähr. Technisch hat das volatile Papier wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Ein erstes Ziel wäre der Bereich um 4,75/4,80 Euro. Gelingt es, diesen zu passieren, sind wieder 5 Euro und mehr drin.

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Erstellung am 27.11.26 um 11:00 Uhr.

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