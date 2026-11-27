Aixtron hat ein neues Konsolidierungstief markiert und damit den Abwärtstrend bestätigt. Ist das ein Indikator für einen Bruch in der Geschäftsdynamik?

Gemessen am Jahreshoch auf Xetra hat die Aktie von Aixtron bei einem Kurs von 26 Euro inzwischen fast 60 Prozent ihres Werts verloren. Natürlich muss man das in Relation zu den vorherigen enormen Kursgewinnen sehen – auf Zwölfmonatssicht kann der Titel immer noch ein Kursplus von 50 Prozent vorweisen – und dennoch stellt sich langsam die Frage, ob das nicht ein Schnäppchen ist.

Große Fortschritte

Denn in den letzten zwölf Monaten ist Aixtron dank des starken Impulses u.a. von KI-Infrastrukturinvestitionen enorm vorangekommen. Im dritten Quartal wurde der Umsatz um mehr als 50 Prozent zum Vorjahr gesteigert und das EBIT hat sich infolgedessen von 15,4 auf 56,7 Mio. Euro vervielfacht. Eine Fortsetzung dieses Trends ist angesichts der hohen Dynamik beim Auftragseingang, der um 122 Prozent auf 274,9 Mio. Euro gestiegen ist, absehbar.

Bewertung für Aixtron günstig

Dadurch hat sich die zwischenzeitlich sehr hohe Bewertung nunmehr relativiert. Zwar beträgt das Konsens-KGV für 2026 immer noch recht stolze 38, aber für 2027 sinkt es mit dem von Analysten geschätzten und auch wahrscheinlichen Gewinnsprung auf 17 ab. Für Aixtron ist das ein Schnäppchenniveau, die Aktie war in der Historie meist deutlich teurer.

Aktie findet keinen Boden

Sollte man den Titel jetzt also kaufen – oder läuft man in eine Falle und greift in das börsensprichwörtliche fallende Messer? Zunächst einmal ist deutlich, dass die Aktie bislang keinen Boden findet und jeder Versuch in den letzten Monaten letztlich zu neuen Tiefstkursen in der Korrekturphase geführt hat. Doch warum ist das so, trotz der starken Zahlen? Das lässt sich nur erklären mit…

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