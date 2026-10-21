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AI Analyse

UBS AG

JENOPTIK Neutral

12:26 Uhr
JENOPTIK Neutral
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 41,50 auf 45,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Olivier Calvet verwies am Mittwoch auf die Stärke der Margen und des Auftragseingangs im dritten Quartal. Die aktualisierte Prognosespanne des Technologiekonzerns erscheine zu konservativ./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK

Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,90 €		 Abst. Kursziel*:
20,05%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
38,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,55%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:26 JENOPTIK Neutral UBS AG
08:01 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
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