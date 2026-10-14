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AI Analyse

UBS AG

Merck Neutral

15:41 Uhr
Merck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
143,55 EUR 2,75 EUR 1,95%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA vor den am 12. November erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Insgesamt gehe er davon aus, dass sich viele der positiven Trends aus der ersten Jahreshälfte fortgesetzt haben, wenngleich sich die Nachfrage nach Lösungen für Bioprozesse etwas abschwächt haben dürfte, schrieb Matthew Weston in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Als Grund für die Nachfrageabschwächung nannte er, dass die zusätzlichen Lageraufstockungen durch Kunden in Asien allmählich endeten./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Neutral

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
142,45 €		 Abst. Kursziel*:
5,30%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
143,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,49%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
147,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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