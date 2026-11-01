RBC Capital Markets

NVIDIA Outperform

14:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia wegen der drohenden Führungskrise von 330 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Untersuchungen gegen Jensen Huang könnten zu einem Wechsel an der Spitze führen, was wohl eine Phase der Unsicherheit nach sich ziehe, schrieb Srini Pajjuri am Donnerstag. Belastungen seien auch möglich durch zusätzliche Anhörungen im Kongress. Der Experte geht aber davon aus, dass die Geschäfte des Chipkonzerns fundamental nur in begrenztem Maße beeinträchtigt werden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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