DAX 26.780 +0,4%ESt50 6.395 +0,0%MSCI World 4.876 -0,2%Top 10 Crypto 9,4715 -3,2%Nas 25.379 -0,3%Bitcoin 64.951 -2,5%Euro 1,1089 +0,0%Öl 93,35 +0,6%Gold 3.897 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

NVIDIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
NVIDIA Aktien-Sparplan
145,78 EUR -10,86 EUR -6,93 %
STU
160,85 USD -12,95 USD -7,45 %
BTT
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 3,67 Bio. EUR

KGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 918422

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US67066G1040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVDA

AI Analyse

RBC Capital Markets

NVIDIA Outperform

14:41 Uhr
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
145,78 EUR -10,86 EUR -6,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia wegen der drohenden Führungskrise von 330 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Untersuchungen gegen Jensen Huang könnten zu einem Wechsel an der Spitze führen, was wohl eine Phase der Unsicherheit nach sich ziehe, schrieb Srini Pajjuri am Donnerstag. Belastungen seien auch möglich durch zusätzliche Anhörungen im Kongress. Der Experte geht aber davon aus, dass die Geschäfte des Chipkonzerns fundamental nur in begrenztem Maße beeinträchtigt werden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Outperform

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 230,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 173,73		 Abst. Kursziel*:
32,39%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 160,85		 Abst. Kursziel aktuell:
42,99%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 260,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

14:41 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
13:21 NVIDIA Kaufen DZ BANK
08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Finanzen.net Analystenstimme AMD-Aktie im Aufwind: Analysten sehen einen neuen Gewinner im Chipmarkt AMD-Aktie im Aufwind: Analysten sehen einen neuen Gewinner im Chipmarkt
Finanzen.net NVIDIA-Aktie bricht ein: Jensen Huang tritt zurück - wer vorerst übernimmt
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Nvidia-Chef tritt nach Affären zurück
dpa-afx ROUNDUP: Nvidia-Chef tritt nach Affären zurück
dpa-afx Nvidia-Chef geht nach Affäre
Finanzen.net Größer als der 70er-Ölboom: BofA vergleicht KI-Rausch mit Dotcom-Blase – Welche Tech-Aktien jetzt unter Druck geraten
Finanzen.net plus NVIDIA: Der 31-jährige Leerverkäufer, der Huangs China-Problem vor sechs Monaten kommen sah
Finanzen.net Börsencrash 2027? Was Musks Warnung vor KI-Pleiten für Aktienanleger heißt
Finanzen.net Jensen Huang wankt, die Aktie zittert: Diese Namen werden für die Nachfolge als NVIDIA-Chef gehandelt
RSS Feed
NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.