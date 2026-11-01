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AI Analyse

Barclays Capital

Daimler Truck Overweight

14:26 Uhr
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
42,39 EUR 0,01 EUR 0,02%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler Truck von 60 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Erwann Dagorne hält es für verständlich, dass die Aktien des Lkw-Bauers ihre zunächst negative Reaktion auf den Quartalsbericht in der vergangenen Woche inzwischen mehr als aufgeholt hätten, wie er am Mittwochabend schrieb. Zulieferprobleme dürften sich zum Jahresende weitgehend erledigt haben, das Kundenfeedback zur sechsten Generation schwerer Dieselmotoren bleibe überwiegend positiv und das Fracht-Umfeld in Nordamerika bessere sich. Zudem erwähnt Dagorne Erholungssignale aus Deutschland und insgesamt solide Dynamik in Europa. Seine Schätzungen hat er allerdings leicht gekappt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 23:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,05 €		 Abst. Kursziel*:
37,93%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,82%
Analyst Name:
Erwann Dagorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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