Daimler Truck Aktie
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Marktkap. 32,39 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
AI Analyse
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler Truck von 60 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Erwann Dagorne hält es für verständlich, dass die Aktien des Lkw-Bauers ihre zunächst negative Reaktion auf den Quartalsbericht in der vergangenen Woche inzwischen mehr als aufgeholt hätten, wie er am Mittwochabend schrieb. Zulieferprobleme dürften sich zum Jahresende weitgehend erledigt haben, das Kundenfeedback zur sechsten Generation schwerer Dieselmotoren bleibe überwiegend positiv und das Fracht-Umfeld in Nordamerika bessere sich. Zudem erwähnt Dagorne Erholungssignale aus Deutschland und insgesamt solide Dynamik in Europa. Seine Schätzungen hat er allerdings leicht gekappt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 23:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,05 €
|Abst. Kursziel*:
37,93%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
42,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,82%
|
Analyst Name:
Erwann Dagorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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