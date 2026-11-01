Bilfinger Aktie
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Marktkap. 2,35 Mrd. EURKGV 22,68 Div. Rendite 2,61%
WKN 590900
ISIN DE0005909006
Symbol BFLBF
AI Analyse
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe den weiteren Weg im vierten Quartal und 2027 klarer gemacht, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. Das absolute Auftragswachstum im dritten Quartal stelle die Dynamik aufgrund eines Großauftrags insgesamt zu positiv dar./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:36 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bilfinger SE
Zusammenfassung: Bilfinger Buy
|Unternehmen:
Bilfinger SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
61,35 €
|Abst. Kursziel*:
14,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
61,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,82%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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