DAX 26.838 +0,7%ESt50 6.406 +0,2%MSCI World 4.888 +0,0%Top 10 Crypto 9,5960 -1,9%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 65.634 -1,5%Euro 1,1088 +0,0%Öl 92,30 -0,5%Gold 3.941 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Bilfinger Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bilfinger Aktien-Sparplan
61,50 EUR -0,60 EUR -0,97 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 2,35 Mrd. EUR

KGV 22,68 Div. Rendite 2,61%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 590900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005909006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFLBF

AI Analyse

UBS AG

Bilfinger SE Buy

13:21 Uhr
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Bilfinger SE
61,50 EUR -0,60 EUR -0,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe den weiteren Weg im vierten Quartal und 2027 klarer gemacht, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. Das absolute Auftragswachstum im dritten Quartal stelle die Dynamik aufgrund eines Großauftrags insgesamt zu positiv dar./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:36 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Buy

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
61,35 €		 Abst. Kursziel*:
14,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
61,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,82%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bilfinger SE

13:21 Bilfinger Buy UBS AG
10:41 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
08:21 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Bilfinger SE

dpa-afx Zurückhaltung Bilfinger-Aktie sinkt: Industriedienstleister verdient deutlich weniger – Auftragseingang wächst Bilfinger-Aktie sinkt: Industriedienstleister verdient deutlich weniger – Auftragseingang wächst
Finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Mittag seitwärts
Finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zieht am Donnerstagvormittag an
Finanzen.net Bilfinger SE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Handelsende im Plus
dpa-afx ROUNDUP 2/Maue Nachfrage: Bilfinger verdient deutlich weniger - Aufträge steigen
Finanzen.net Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE fällt am Mittwochnachmittag
Finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert nachmittags im Minus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Zahlen belasten Bilfinger - Metzler: Geschäftsschwäche temporär
RSS Feed
Bilfinger SE zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.