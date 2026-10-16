Bilfinger Aktie
Marktkap. 2,08 Mrd. EURKGV 22,68 Div. Rendite 2,61%
WKN 590900
ISIN DE0005909006
Symbol BFLBF
AI Analyse
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger nach der Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die wichtigste Botschaft des Managements des Industriedienstleisters sei, dass Projekte von Kunden zwar verzögert, aber nicht gestrichen worden seien, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bilfinger SE
Zusammenfassung: Bilfinger Buy
|Unternehmen:
Bilfinger SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,40 €
|Abst. Kursziel*:
80,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
79,86%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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