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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Bilfinger SE Buy

10:16 Uhr
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger nach der Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die wichtigste Botschaft des Managements des Industriedienstleisters sei, dass Projekte von Kunden zwar verzögert, aber nicht gestrichen worden seien, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Buy

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,40 €		 Abst. Kursziel*:
80,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
55,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
79,86%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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