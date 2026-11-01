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DZ BANK

EON SE Halten

13:26 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon von 19 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Werner Eisenmann hob am Donnerstag in seiner Bewertung der Neunmonatszahlen ein solides Ergebnis hervor und die bestätigten Jahresziele, die gut erreichbar seien. Ein erfreulicher Aspekt sei auch, dass die Bundesnetzagentur die Netzregulierung verbessere. All den positiven Dingen stünden aber unattraktive Ausschu?ttungen und eine ambitionierte Bewertung gegenüber./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: E.ON Halten

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
18,92 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
19,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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