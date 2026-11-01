E.ON Aktie
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Marktkap. 50,05 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
AI Analyse
EON SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon von 19 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Werner Eisenmann hob am Donnerstag in seiner Bewertung der Neunmonatszahlen ein solides Ergebnis hervor und die bestätigten Jahresziele, die gut erreichbar seien. Ein erfreulicher Aspekt sei auch, dass die Bundesnetzagentur die Netzregulierung verbessere. All den positiven Dingen stünden aber unattraktive Ausschu?ttungen und eine ambitionierte Bewertung gegenüber./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: E.ON Halten
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
18,92 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
19,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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