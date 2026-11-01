E.ON Aktie
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Marktkap. 50,08 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
AI Analyse
EON SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,20 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Bartlomiej Kubicki sieht die Essener nach den Neunmonatszahlen und der Telefonkonferenz weiter als einen seiner Favoriten im attraktiven Anlagethema Stromnetze. Das Management habe sehr optimistische Signale gesendet, was die Investitionsperspektiven in Energieinfrastruktur in Deutschland angehe, schrieb Kubicki am Mittwoch./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 11:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 11:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: E.ON Outperform
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
20,20 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
18,88 €
|Abst. Kursziel*:
6,99%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
18,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,48%
|
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|13:31
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|10:46
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|Deutsche Bank AG
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|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.11.26
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|Morgan Stanley
|14.08.26
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|RBC Capital Markets
|14.08.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
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|E.ON Halten
|DZ BANK
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|E.ON Neutral
|UBS AG