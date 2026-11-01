Henkel vz. Aktie
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Marktkap. 32,87 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
AI Analyse
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Robuste Aussichten für 2027 seien in den Aktien bereits eingepreist, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend nach dem Zwischenbericht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
77,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
86,56 €
|Abst. Kursziel*:
-11,04%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
86,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,41%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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