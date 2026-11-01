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Symbol HENOF

AI Analyse

UBS AG

Henkel vz Neutral

11:36 Uhr
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Robuste Aussichten für 2027 seien in den Aktien bereits eingepreist, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend nach dem Zwischenbericht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
86,56 €		 Abst. Kursziel*:
-11,04%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
86,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,41%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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