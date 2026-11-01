Brenntag Aktie
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Marktkap. 8,83 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
AI Analyse
Brenntag SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Der Chemikalienhändler habe den Bruttogewinn solide gesteigert, schrieb Nicole Manion am Mittwoch nach den Zahlen. Die Kosten seien im dritten Quartal aber ebenfalls geklettert. Letztlich könnten die Anleger leicht verschnupft darauf reagieren, dass keine Trendverbesserung eingetreten sei./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Neutral
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
59,08 €
|Abst. Kursziel*:
3,25%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
59,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,77%
|
Analyst Name:
Nicole Manion
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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