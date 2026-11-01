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Symbol UNLYF

Deutsche Bank AG

Unilever Buy

09:31 Uhr
Unilever Buy
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5300 auf 5350 Pence angehoben. Analyst Tom Sykes sieht zwar weiter einigen Gegenwind für die Konsumgüterbranche, wie er in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung schrieb. In einem ausgewogenen Portfolio glänze der britisch-niederländische Konzern allerdings nicht nur wegen seiner hohen Liquidität als Alternative zu KI-Werten. Sykes setzt nämlich auch auf kurzfristige Verlässlichkeit in der Gewinnentwicklung und langfristiges Umbaupotenzial./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Buy

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
53,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,03 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

09:31 Unilever Buy Deutsche Bank AG
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06.11.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Unilever Outperform Bernstein Research
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