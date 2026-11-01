Deutsche Bank AG

Unilever Buy

09:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5300 auf 5350 Pence angehoben. Analyst Tom Sykes sieht zwar weiter einigen Gegenwind für die Konsumgüterbranche, wie er in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung schrieb. In einem ausgewogenen Portfolio glänze der britisch-niederländische Konzern allerdings nicht nur wegen seiner hohen Liquidität als Alternative zu KI-Werten. Sykes setzt nämlich auch auf kurzfristige Verlässlichkeit in der Gewinnentwicklung und langfristiges Umbaupotenzial./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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