Unilever Aktie
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Marktkap. 126,59 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5300 auf 5350 Pence angehoben. Analyst Tom Sykes sieht zwar weiter einigen Gegenwind für die Konsumgüterbranche, wie er in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung schrieb. In einem ausgewogenen Portfolio glänze der britisch-niederländische Konzern allerdings nicht nur wegen seiner hohen Liquidität als Alternative zu KI-Werten. Sykes setzt nämlich auch auf kurzfristige Verlässlichkeit in der Gewinnentwicklung und langfristiges Umbaupotenzial./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Buy
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
53,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
59,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,03 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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