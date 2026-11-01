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Intel Sector Perform

15:56 Uhr
Intel Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
53,24 EUR 0,28 EUR 0,53%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel nach einem Investorengespräch auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 75 US-Dollar belassen. Das Management des Prozessorhersteller rechne 2027 mit einem Wachstumsjahr, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es werde davon ausgegangen, dass die Stärke im Rechenzentren-Bereich die Auswirkungen von Lieferengpässen und die Schwäche im PC-Segment mehr als ausgleiche. Der Experte hält seine neutrale Bewertung der Aktie aufgrund der hohen Bewertung und fehlender Kurstreiber aufrecht./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:11 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Sector Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 75,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 58,39		 Abst. Kursziel*:
28,45%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 58,45		 Abst. Kursziel aktuell:
28,31%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 86,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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