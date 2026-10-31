So schätzen Analysten die Intel-Aktie ein
Was Intel-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
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Die Intel-Aktie wurde im Oktober 2026 von 25 Analysten analysiert.
3 Experten empfehlen die Intel-Aktie zu kaufen, 20 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 90,12 USD, was einem Anstieg von 24,36 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Intel-Aktie von 65,76 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|75,00 USD
|14,05
|30.10.2026
|Bernstein Research
|75,00 USD
|14,05
|30.10.2026
|Barclays Capital
|75,00 USD
|14,05
|30.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|100,00 USD
|52,07
|30.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|85,00 USD
|29,26
|30.10.2026
|Bernstein Research
|110,00 USD
|67,27
|27.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|85,00 USD
|29,26
|19.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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