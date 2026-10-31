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Analysten-Einschätzungen

So schätzen Analysten die Intel-Aktie ein

So schätzen Analysten die Intel-Aktie ein

Was Intel-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
58.51 EUR -10.73 EUR -15.50 %
Charts | News | Analysen

Die Intel-Aktie wurde im Oktober 2026 von 25 Analysten analysiert.

3 Experten empfehlen die Intel-Aktie zu kaufen, 20 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 90,12 USD, was einem Anstieg von 24,36 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Intel-Aktie von 65,76 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets75,00 USD14,0530.10.2026
Bernstein Research75,00 USD14,0530.10.2026
Barclays Capital75,00 USD14,0530.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.100,00 USD52,0730.10.2026
Jefferies & Company Inc.85,00 USD29,2630.10.2026
Bernstein Research110,00 USD67,2727.10.2026
JP Morgan Chase & Co.85,00 USD29,2619.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com

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Intel Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.

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