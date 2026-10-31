So schätzen Analysten die Intel-Aktie ein

Analysten-Einschätzungen

31.10.26 22:30 Uhr

Was Intel-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 90,12 USD, was einem Anstieg von 24,36 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Intel-Aktie von 65,76 USD gleichkommt.

3 Experten empfehlen die Intel-Aktie zu kaufen, 20 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Die Intel -Aktie wurde im Oktober 2026 von 25 Analysten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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