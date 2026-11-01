Hannover Rück Aktie
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Marktkap. 35,33 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
AI Analyse
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Will Hardcastle attestierte dem Rückversicherer am Montag in seiner Schnelleinschätzung eine gute Entwicklung der Gewinnkennziffern. Es mangele jedoch an erforderlichen Details zur Solvabilität, deren Quote den Konsens verfehlt habe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
295,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
292,00 €
|Abst. Kursziel*:
1,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
292,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,75%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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