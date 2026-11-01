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Hannover Rück Aktie

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AI Analyse

UBS AG

Hannover Rück Buy

11:11 Uhr
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
292,80 EUR 5,80 EUR 2,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Will Hardcastle attestierte dem Rückversicherer am Montag in seiner Schnelleinschätzung eine gute Entwicklung der Gewinnkennziffern. Es mangele jedoch an erforderlichen Details zur Solvabilität, deren Quote den Konsens verfehlt habe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
292,00 €		 Abst. Kursziel*:
1,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
292,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,75%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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