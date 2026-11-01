Infineon Aktie
Marktkap. 63,24 Mrd. EURKGV 51,82
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
AI Analyse
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 102 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe starke Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 formuliert, schrieb David Dai am Dienstag. Das Kursziel reduzierte er wegen der Unsicherheit hinsichtlich des Ausbautempos von KI-Rechenzentren in den USA./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Infineon Outperform
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
49,63 €
|Abst. Kursziel*:
65,21%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
51,51 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,19%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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