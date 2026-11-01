DAX 26.551 +0,8%ESt50 6.361 +0,5%MSCI World 4.861 +0,5%Top 10 Crypto 9,7150 +1,2%Nas 25.346 +1,1%Bitcoin 66.330 +0,5%Euro 1,1090 -0,7%Öl 92,98 +1,6%Gold 4.017 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Infineon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Infineon Aktien-Sparplan
51,51 EUR +1,78 EUR +3,57 %
STU

Marktkap. 63,24 Mrd. EUR

KGV 51,82
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 623100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006231004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IFNNF

AI Analyse

Bernstein Research

Infineon Outperform

08:06 Uhr
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
51,51 EUR 1,78 EUR 3,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 102 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe starke Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 formuliert, schrieb David Dai am Dienstag. Das Kursziel reduzierte er wegen der Unsicherheit hinsichtlich des Ausbautempos von KI-Rechenzentren in den USA./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Outperform

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
49,63 €		 Abst. Kursziel*:
65,21%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
51,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,19%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

11:36 Infineon Neutral UBS AG
08:16 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Infineon Outperform Bernstein Research
08:01 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

dpa-afx Analystenstimme Infineon-Aktie weit im Plus: Jefferies senkt Ziel, bekräftigt aber Kaufempfehlungen Infineon-Aktie weit im Plus: Jefferies senkt Ziel, bekräftigt aber Kaufempfehlungen
Finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags
Finanzen.net STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags fester
Finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX mittags leichter
Finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Mittag fester
Finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit sattem Kursplus
Finanzen.net Neutral-Note für Infineon-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Wikifolio Infineon: Rekordumsatz im Q4 und ambitionierter Ausblick auf über 20 Mrd. Euro
Finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start mit Kursplus
RSS Feed
Infineon AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.