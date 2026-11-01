Deutsche Bank AG

EON SE Buy

10:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Neunmonatszahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb James Brand am Mittwochmorgen. Die Ziele für das Gesamtjahr und auf mittlere Sicht hätten Bestand. Die Aktien hält er weiter für attraktiv. Im Fokus stünden regulatorische Entscheidungen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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