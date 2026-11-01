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AI Analyse

Deutsche Bank AG

EON SE Buy

10:46 Uhr
EON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Neunmonatszahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb James Brand am Mittwochmorgen. Die Ziele für das Gesamtjahr und auf mittlere Sicht hätten Bestand. Die Aktien hält er weiter für attraktiv. Im Fokus stünden regulatorische Entscheidungen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,77 €		 Abst. Kursziel*:
9,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,13%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

10:46 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:01 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 E.ON Outperform Bernstein Research
09.11.26 E.ON Equal-weight Morgan Stanley
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