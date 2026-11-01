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Bernstein Research

Siemens Energy Outperform

11:16 Uhr
Siemens Energy Outperform
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Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie glaubt laut erster Beurteilung der Zahlen am Mittwoch an eine positive Kursreaktion. Ziele für das Geschäftsjahr 2027 lägen in den Gas- und Netztechnikbereichen beim Wachstum und bei den Margen über den Markterwartungen. Für die Mittelfristziele bis 2030 kann er sich weniger erwärmen, diese seien aber vielleicht auch einer konservativen Haltung geschuldet./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
126,50 €		 Abst. Kursziel*:
66,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
131,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,55%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
203,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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