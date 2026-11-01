Siemens Energy Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 104,77 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
AI Analyse
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie glaubt laut erster Beurteilung der Zahlen am Mittwoch an eine positive Kursreaktion. Ziele für das Geschäftsjahr 2027 lägen in den Gas- und Netztechnikbereichen beim Wachstum und bei den Margen über den Markterwartungen. Für die Mittelfristziele bis 2030 kann er sich weniger erwärmen, diese seien aber vielleicht auch einer konservativen Haltung geschuldet./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
126,50 €
|Abst. Kursziel*:
66,01%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
131,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,55%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
203,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|11:16
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|11:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|09:46
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:16
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|11:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|09:46
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:16
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|11:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|09:46
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital