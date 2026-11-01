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Siemens Energy Outperform

12:01 Uhr
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Colin Moody rechnet laut seinem am Montag vorliegenden Kommentar mit positiven Impulsen, wenn der Energietechnikkonzern am Mittwoch einen "Mini-Kapitalmarkttag" abhalten werde. Konkret geht er von einem Aktienrückkaufprogramm in einer möglichen Größenordnung von 15 bis 20 Milliarden Euro aus. Mittelfristige Ziele könnten in einer Phase allgemeiner Unsicherheit rund um den KI-Megatrend hilfreich werden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 21:37 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
116,80 €		 Abst. Kursziel*:
71,23%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
121,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,99%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
203,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:01 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08:26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
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