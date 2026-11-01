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SCHOTT Pharma Aktie

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20,85 EUR -0,80 EUR -3,70 %
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AI Analyse

UBS AG

SCHOTT Pharma Neutral

11:41 Uhr
SCHOTT Pharma Neutral
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
20,85 EUR -0,80 EUR -3,70%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma nach der angepassten Prognose des italienischen Wettbewerbers Stevanato von 27,00 auf 22,30 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Olivier Calvet überarbeitete seine Schätzungen für den deutschen Pharmazulieferer am Sonntag entsprechend und trägt dem Risiko einer geringeren Nachfrage nach Glasspritzen bis zum Geschäftsjahr 2027/28 Rechnung./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 10:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Neutral

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
22,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
20,60 €		 Abst. Kursziel*:
8,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,95%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.