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SCHOTT Pharma Aktie

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23,50 EUR -0,90 EUR -3,69 %
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Marktkap. 3,79 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

SCHOTT Pharma Hold

09:46 Uhr
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
23,50 EUR -0,90 EUR -3,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schott Pharma von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 23 auf 25 Euro angehoben. Der Pharmazulieferer habe klare Fortschritte gemacht, die Erwartungen wieder zu erfüllen, und die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, schrieb Falko Friedrichs am Freitag. Nach dem fast 70-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn sehe er aktuell aber kaum noch Potenzial für die Aktie./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
23,25 €		 Abst. Kursziel*:
7,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,38%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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