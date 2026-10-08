SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 3,79 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
AI Analyse
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schott Pharma von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 23 auf 25 Euro angehoben. Der Pharmazulieferer habe klare Fortschritte gemacht, die Erwartungen wieder zu erfüllen, und die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, schrieb Falko Friedrichs am Freitag. Nach dem fast 70-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn sehe er aktuell aber kaum noch Potenzial für die Aktie./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,25 €
|Abst. Kursziel*:
7,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,38%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|SCHOTT Pharma Hold
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|SCHOTT Pharma Buy
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|SCHOTT Pharma Buy
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|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|15.09.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|09:46
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
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|17.06.26
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|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
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