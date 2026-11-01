ING Group Aktie
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Marktkap. 77,33 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
AI Analyse
ING Group Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für ING auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35 Euro belassen. Das niederländische Finanzhaus sollte dank seines großen Einlagevolumens besonders von weiteren Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank in den nächsten Monaten profitieren, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Dienstag. Er rechnet mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 19 Prozent./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Kaufen
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
27,47 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
27,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dr. Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|15:51
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15:51
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15:51
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets