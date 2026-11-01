Microsoft Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 3,3 Bio. EURKGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
AI Analyse
Microsoft Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Microsoft beim fairen Aktienwert von 660 US-Dollar auf "Kaufen" belassen. Die KI-Story sei intakt, schrieb Axel Herlinghaus am Dienstag. Steigender Token-Konsum treibe Azure und die KI-Monetarisierung im Applikationsgeschäft nehme Fahrt auf./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Kaufen
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 492,50
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 489,81
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 655,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Microsoft Corp.
|14:36
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:36
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:36
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.20
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.05.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG