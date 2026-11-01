ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
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Marktkap. 128,61 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
AI Analyse
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 76 auf 74 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die angekündigte Übernahme von Ziehl-Abegg erscheine teuer, doch das Management des Schweizer Technologiekonzerns habe sich ein ehrgeiziges Margensteigerungsziel gesetzt, schrieb Gael de-Bray in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
74,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
68,42 CHF
|Abst. Kursziel*:
8,16%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
68,46 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
8,09%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|09:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|09:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG